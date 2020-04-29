Бывший республиканец Джастин Амаш объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Либертарианской партии. Хотя выдвиженцы от третьих партий обычно не побеждают на американских президентских выборах, в истории есть случаи, когда им удавалось набрать существенное число голосов и повлиять тем самым на исход гонки. Фигура Амаша в США имеет довольно серьёзный политический вес, поэтому так может произойти и на этот раз.
Вопреки распространённому мнению, в США не две политические партии, а целое множество, от Либертарианской до Коммунистической. Бывший член Республиканской партии Джастин Амаш выбрал для себя первую, во многом потому, что её программа соответствует его политическим взглядам, и кроме того, из всех «третьих» партий в США она самая известная.
Сегодня я учредил исследовательский комитет для выдвижения кандидатуры на пост президента США, — написал Амаш в Twitter. — Американцы готовы к практическим подходам, основанным на скромности и доверии людей. Мы готовы к президенту, который восстановит уважение к нашей Конституции и объединит народ.
Джастин Амаш — член Палаты представителей от штата Мичиган. До июля прошлого года он входил в Республиканскую партию, но затем демонстративно покинул её в День независимости США. Он стал одним из немногих республиканцев, призвавших к импичменту Дональда Трампа, причём ещё до начала официальной процедуры в Конгрессе. По его мнению, Трамп препятствовал правосудию, пытаясь остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Покидая ряды республиканцев, Амаш также подчеркнул, что американцы стали рабами партийной идеологии.
Я призываю вас последовать моему примеру и отказаться от партийной принадлежности и риторики, которые разобщают и обесчеловечивают нас, — объяснил свою позицию Амаш в колонке для Washington Post.
Съезд Либертарианской партии намечен на 21 мая, но может быть отложен из-за коронавируса. Как и другие политические движения в Америке, перед съездом, который назначает кандидата в президенты, она проводит праймериз в штатах. Но в отличие от демократов и республиканцев, делегаты на съезде либертарианцев не обязаны голосовать за того кандидата, который победил на праймериз в их штате. Поэтому, несмотря на то, что Амаш поздно вступил в гонку, скорее всего, именно он и будет назначен кандидатом от Либертарианской партии.
Ближайшие конкуренты сильно проигрывают действующему члену палаты представителей: один из них ни разу не занимал выборных постов, а второй носит ботинок на голове и
Как
В истории американских выборов есть как минимум один случай, когда кандидат от третьей партии заметно влиял на исход президентской гонки. Это произошло в 1968 году, когда выдвиженец от Американской независимой партии и губернатор Алабамы Джордж Уоллес набрал 13,53% и победил в южных штатах Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Луизиане и Миссисипи. Уоллес был открытым расистом, выступающим за сохранение законов о сегрегации чернокожего и белого населения. В остальном же его предвыборная кампания подозрительно напоминает установки Трампа. Так, Уоллес обещал вывести войска из Вьетнама, а также выступал за прекращение финансовой помощи другим странам и международным организациям, призывая европейцев самим платить за свою оборону.
Уоллеса боялись оба главных кандидата той кампании — республиканец Ричард Никсон и демократ Хьюберт Хамфри. Первый опасался, что губернатор Алабамы оттянет у него голоса самых консервативных республиканцев, второй — что социальная программа Уоллеса, рассчитанная на белый рабочий класс, заставит переметнуться на его сторону традиционный электорат демократов. Выборы 1968 года выиграл в итоге Никсон, но, как замечали аналитики, он учёл неожиданный успех третьего кандидата и впоследствии позаимствовал некоторые из его идей. Поэтому Уоллеса называют «самым влиятельным проигравшим» в американской политике XX века.
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