Бывший республиканец Джастин Амаш объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Либертарианской партии. Хотя выдвиженцы от третьих партий обычно не побеждают на американских президентских выборах, в истории есть случаи, когда им удавалось набрать существенное число голосов и повлиять тем самым на исход гонки. Фигура Амаша в США имеет довольно серьёзный политический вес, поэтому так может произойти и на этот раз.

Вопреки распространённому мнению, в США не две политические партии, а целое множество, от Либертарианской до Коммунистической. Бывший член Республиканской партии Джастин Амаш выбрал для себя первую, во многом потому, что её программа соответствует его политическим взглядам, и кроме того, из всех «третьих» партий в США она самая известная.

Сегодня я учредил исследовательский комитет для выдвижения кандидатуры на пост президента США, — написал Амаш в Twitter. — Американцы готовы к практическим подходам, основанным на скромности и доверии людей. Мы готовы к президенту, который восстановит уважение к нашей Конституции и объединит народ.

Джастин Амаш — член Палаты представителей от штата Мичиган. До июля прошлого года он входил в Республиканскую партию, но затем демонстративно покинул её в День независимости США. Он стал одним из немногих республиканцев, призвавших к импичменту Дональда Трампа, причём ещё до начала официальной процедуры в Конгрессе. По его мнению, Трамп препятствовал правосудию, пытаясь остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера. Покидая ряды республиканцев, Амаш также подчеркнул, что американцы стали рабами партийной идеологии.

Я призываю вас последовать моему примеру и отказаться от партийной принадлежности и риторики, которые разобщают и обесчеловечивают нас, — объяснил свою позицию Амаш в колонке для Washington Post.

Съезд Либертарианской партии намечен на 21 мая, но может быть отложен из-за коронавируса. Как и другие политические движения в Америке, перед съездом, который назначает кандидата в президенты, она проводит праймериз в штатах. Но в отличие от демократов и республиканцев, делегаты на съезде либертарианцев не обязаны голосовать за того кандидата, который победил на праймериз в их штате. Поэтому, несмотря на то, что Амаш поздно вступил в гонку, скорее всего, именно он и будет назначен кандидатом от Либертарианской партии.

Ближайшие конкуренты сильно проигрывают действующему члену палаты представителей: один из них ни разу не занимал выборных постов, а второй носит ботинок на голове и обещает подарить всем по пони, если его изберут. В этом свете Амаш гарантированно станет самым высокопоставленным кандидатом, которого выдвигали либертарианцы за последние годы.

Jim West/Global Look Press

Как отмечает консервативный портал PJ Media, у Джастина Амаша есть все шансы оттянуть на себя голоса республиканцев, недовольных президентством Трампа. Таковых, правда, осталось не так уж и много: по последним данным , работу президента одобряют 93% республиканцев. Однако всё говорит о том, что на этих президентских выборах каждый голос будет иметь значение. Причём сыграть это может больше против демократа Джо Байдена, чем против Дональда Трампа. У противников Трампа в рядах республиканцев раньше не было выбора, кроме как голосовать за Байдена. Теперь же Амаш, сохранивший многие установки своей бывшей партии, представляется для них более привлекательной альтернативой нынешнему главе Белого дома, чем Байден.

В истории американских выборов есть как минимум один случай, когда кандидат от третьей партии заметно влиял на исход президентской гонки. Это произошло в 1968 году, когда выдвиженец от Американской независимой партии и губернатор Алабамы Джордж Уоллес набрал 13,53% и победил в южных штатах Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Луизиане и Миссисипи. Уоллес был открытым расистом, выступающим за сохранение законов о сегрегации чернокожего и белого населения. В остальном же его предвыборная кампания подозрительно напоминает установки Трампа. Так, Уоллес обещал вывести войска из Вьетнама, а также выступал за прекращение финансовой помощи другим странам и международным организациям, призывая европейцев самим платить за свою оборону.

Уоллеса боялись оба главных кандидата той кампании — республиканец Ричард Никсон и демократ Хьюберт Хамфри. Первый опасался, что губернатор Алабамы оттянет у него голоса самых консервативных республиканцев, второй — что социальная программа Уоллеса, рассчитанная на белый рабочий класс, заставит переметнуться на его сторону традиционный электорат демократов. Выборы 1968 года выиграл в итоге Никсон, но, как замечали аналитики, он учёл неожиданный успех третьего кандидата и впоследствии позаимствовал некоторые из его идей. Поэтому Уоллеса называют «самым влиятельным проигравшим» в американской политике XX века.