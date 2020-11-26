Трамп поссорился с лункой для гольфа

https://static.news.ru/photo/c0ca8542-308f-11eb-ad5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп разозлился на лунку для гольфа в принадлежащем ему гольф-клубе в Стерлинге, штат Виргиния, после неудачного удара.

Накануне во время национального американского праздника Дня благодарения американский президент перед торжественным ужином направился в свой гольф-клуб, где сыграл несколько партий, пишет портал TMZ.

Однако игра для него прошла «настолько же удачно, как и президентские выборы», говорится в сообщении.

Интернет-издание опубликовало видео, на котором Трамп несколько раз замахивается клюшкой, а после удара мячик улетает в пруд.

Проклятье! Я ненавижу эту чёртову лунку! — восклицает президент.

Издание отмечает, что это не первый неприятный опыт игры Трампа на данной лунке, и, возможно, в ближайшем будущем её переделают.

В конце концов, это его клуб. Для этого даже не нужно быть президентом, — пишет TMZ.

В 2020 году Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в Белом дому «в кругу ближайших членов семьи» вместо того, чтобы отправиться в свою резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне Дня благодарения в США Трамп помиловал двух индеек по имени Кукуруза и Початок.