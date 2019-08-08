https://static.news.ru/photo/ad757f9c-b9d0-11e9-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией побывал в городах Дейтон, штат Орегон, и Эль-Пасо, штат Техас. Целью поездки были встречи с раненными во время массовой стрельбы.

Перед вылетом глава Белого дома беседовал с журналистами и заявил, что его политика в отношении мигрантов не могла стать причиной атаки, сообщают американские СМИ.

Жители Дейтона с этой позицией не согласились и встретили Трампа манифестацией. В воздух был поднят воздушный шар в виде разозлённого ребёнка с лицом главы Белого дома. Надпись на шаре гласила: «Перестань быть младенцем! Займись NRA (Национальная стрелковая ассоциация США. — News.ru.)».

Таким образом жители Дейтона потребовали ужесточить правила продажи и ношения оружия в стране.

Трамп к демонстрантам так и не вышел. Американский президент провёл около трёх часов в госпитале, где общался с ранеными, и назвал этот визит «тёплым и замечательным».

The people I met today in Dayton are the finest anywhere! pic.twitter.com/sBxKZWExcR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 августа 2019 г.

Видео и фото поездки глава Белого дома выложил в своём Twitter.

При этом Трамп раскритиковал мэра Дейтона Нэн Уэйли, которая указала президенту на требования жителей города.

Эль-Пасо, где ранее произошла стрельба в торговом центре Walmart, тоже встретил Трампа митингами и лозунгами «Тебе здесь не рады», «Хотим извинений» и «Трамп — расист».

My time spent in Dayton and El Paso with some of the greatest people on earth. Thank you for a job well done! pic.twitter.com/TNVDGhxOpo — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 августа 2019 г.

Президент пообщался с полицейскими и работниками экстренных служб в центре чрезвычайных ситуаций. Перед возвращением он сделал запись в Twitter и назвал людей в Эль-Пасо «замечательными».

Как ранее писал News.ru, в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате этого 20 человек погибли и 26 получили ранения. Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек.