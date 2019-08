Перед вылетом глава Белого дома беседовал с журналистами и заявил, что его политика в отношении мигрантов не могла стать причиной атаки, сообщают американские СМИ.

Жители Дейтона с этой позицией не согласились и встретили Трампа манифестацией. В воздух был поднят воздушный шар в виде разозлённого ребёнка с лицом главы Белого дома. Надпись на шаре гласила: «Перестань быть младенцем! Займись NRA (Национальная стрелковая ассоциация США. — News.ru.)».

Таким образом жители Дейтона потребовали ужесточить правила продажи и ношения оружия в стране.

Трамп к демонстрантам так и не вышел. Американский президент провёл около трёх часов в госпитале, где общался с ранеными, и назвал этот визит «тёплым и замечательным».

The people I met today in Dayton are the finest anywhere! pic.twitter.com/sBxKZWExcR

Видео и фото поездки глава Белого дома выложил в своём Twitter.

При этом Трамп раскритиковал мэра Дейтона Нэн Уэйли, которая указала президенту на требования жителей города.

Эль-Пасо, где ранее произошла стрельба в торговом центре Walmart, тоже встретил Трампа митингами и лозунгами «Тебе здесь не рады», «Хотим извинений» и «Трамп — расист».