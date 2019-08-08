https://static.news.ru/photo/ad757f9c-b9d0-11e9-b7f0-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: Andrea Hanks/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский лидер Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией побывал в городах Дейтон, штат Орегон, и Эль-Пасо, штат Техас. Целью поездки были встречи с раненными во время массовой стрельбы.
Перед вылетом глава Белого дома беседовал с журналистами и заявил, что его политика в отношении мигрантов не могла стать причиной атаки, сообщают американские СМИ.
Жители Дейтона с этой позицией не согласились и встретили Трампа манифестацией. В воздух был поднят воздушный шар в виде разозлённого ребёнка с лицом главы Белого дома. Надпись на шаре гласила: «Перестань быть младенцем! Займись NRA (Национальная стрелковая ассоциация США. — News.ru.)».
Таким образом жители Дейтона потребовали ужесточить правила продажи и ношения оружия в стране.
Трамп к демонстрантам так и не вышел. Американский президент провёл около трёх часов в госпитале, где общался с ранеными, и назвал этот визит «тёплым и замечательным».
Президент пообщался с полицейскими и работниками экстренных служб в центре чрезвычайных ситуаций. Перед возвращением он сделал запись в Twitter и назвал людей в Эль-Пасо «замечательными».
Как ранее писал News.ru, в субботу, 3 августа, 21-летний мужчина открыл огонь по посетителям магазина Walmart в торговом центре города Эль-Пасо. В результате этого 20 человек погибли и 26 получили ранения. Позже в этот же день ещё один инцидент со стрельбой произошёл в Дейтоне. Жертвами ЧП стали девять человек.