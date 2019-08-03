https://static.news.ru/photo/d2805cde-b620-11e9-a747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yan Bo/Xinhua/Global Look Press

Департамент полиции города Эль-Пасо в американском штате Техас сообщил о стрельбе в магазине Walmart.

Вооружённый человек находится в районе улиц Hawkins и Gateway East, — сообщает « Интерфакс » со ссылкой на заявление местной полиции.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

По данным зарубежных СМИ, было слышно около 10 выстрелов, а недалеко от торгового центра видели двух человек с оружием.

Ранее News.ru писал, что стрельба в хорватском Загребе унесла жизни шестерых жителей, включая четырёх несовершеннолетних. Стрелял мужчина, позже скрывшийся с места преступления. Полиция рассматривает версию убийства на почве ревности.