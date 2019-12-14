https://static.news.ru/photo/758313b8-1f85-11ea-bbae-fa163e074e61_660.jpgФото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в связи со слежкой за штабом хозяина Белого дома.
Ранее Коми признался, что в 2016 году спецслужбы следили за штабом. В 2017 году неудовлетворённый работой ФБР Трамп отправил директора службы в отставку. Теперь он ждёт извинений и интересуется, какие последствия будут для ФБР из-за незаконной слежки.
Так каковы будут последствия незаконных действий? Может быть, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и остальными, Джим? - написал президент в своём микроблоге.
So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim?
Как писал NEWS.ru ранее, бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе. Перед этим генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за штабом.