https://static.news.ru/photo/758313b8-1f85-11ea-bbae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми в связи со слежкой за штабом хозяина Белого дома.

Ранее Коми признался, что в 2016 году спецслужбы следили за штабом. В 2017 году неудовлетворённый работой ФБР Трамп отправил директора службы в отставку. Теперь он ждёт извинений и интересуется, какие последствия будут для ФБР из-за незаконной слежки.

Так каковы будут последствия незаконных действий? Может быть, годы в тюрьме? Где извинения передо мной и остальными, Джим? - написал президент в своём микроблоге.

So now Comey’s admitting he was wrong. Wow, but he’s only doing so because he got caught red handed. He was actually caught a long time ago. So what are the consequences for his unlawful conduct. Could it be years in jail? Where are the apologies to me and others, Jim? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2019

Как писал NEWS.ru ранее, бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми считает себя виновным в том, что сотрудники ведомства вели слежку за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, так как допускал недочёты в работе. Перед этим генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за штабом.