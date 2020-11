Трамп «помилует» двух индеек с именами Кукуруза и Початок

Церемония «помилования» состоится в Розовом саду Белого дома 23 ноября. Президенту привезут двух индеек — главную праздничную индейку и её «дублёра», которая заменит главную птицу в случае непредвиденной ситуации. При этом «помилованы» в этот раз будут обе птицы. После традиционного мероприятия их отправят жить в Университет штата Айова.

Now introducing your 2020 National Thanksgiving Turkeys, Corn and Cob! Corn and Cob recieved their official welcome from NTF Chairman Ron Kardel and are very excited for the chance to visit the @WhiteHouse Rose Garden tomorrow. #PresidentialTurkey pic.twitter.com/DJyJO6E1JG