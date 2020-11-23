Трамп «помилует» двух индеек с именами Кукуруза и Початок

Индейки, которые будут помилованы президентом США в этом году по случаю Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. Птиц представили журналистам на специальной пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в Вашингтоне.
Церемония «помилования» состоится в Розовом саду Белого дома 23 ноября. Президенту привезут двух индеек — главную праздничную индейку и её «дублёра», которая заменит главную птицу в случае непредвиденной ситуации. При этом «помилованы» в этот раз будут обе птицы. После традиционного мероприятия их отправят жить в Университет штата Айова.
Впервые церемония «помилования» индеек прошла в 1863 по инициативе президента США Авраама Линкольна. Он также учредил День благодарения в каждый четвёртый четверг ноября. Ежегодной традиция стала с 1947 года.
Американцы отмечают День благодарения с 1621 года, когда в Массачусетсе первые поселенцы решили отблагодарить Бога после сбора урожая. Поселенцы пригласили индейцев, которые принесли с собой диковинную птицу, прозванную впоследствии индейкой. С тех пор она стала постоянным атрибутом праздника.
Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что из-за загруженного рабочего графика он отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде и останется на День благодарения в Белом доме.