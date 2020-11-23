Трамп «помилует» двух индеек с именами Кукуруза и Початок

https://static.news.ru/photo/e8a2f704-2dc2-11eb-9e42-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Индейки, которые будут помилованы президентом США в этом году по случаю Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. Птиц представили журналистам на специальной пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в Вашингтоне.

Церемония «помилования» состоится в Розовом саду Белого дома 23 ноября. Президенту привезут двух индеек — главную праздничную индейку и её «дублёра», которая заменит главную птицу в случае непредвиденной ситуации. При этом «помилованы» в этот раз будут обе птицы. После традиционного мероприятия их отправят жить в Университет штата Айова.

Now introducing your 2020 National Thanksgiving Turkeys, Corn and Cob! Corn and Cob recieved their official welcome from NTF Chairman Ron Kardel and are very excited for the chance to visit the @WhiteHouse Rose Garden tomorrow. #PresidentialTurkey pic.twitter.com/DJyJO6E1JG — National Turkey Federation (@natlturkeyfed) November 23, 2020

Впервые церемония «помилования» индеек прошла в 1863 по инициативе президента США Авраама Линкольна. Он также учредил День благодарения в каждый четвёртый четверг ноября. Ежегодной традиция стала с 1947 года.

Американцы отмечают День благодарения с 1621 года, когда в Массачусетсе первые поселенцы решили отблагодарить Бога после сбора урожая. Поселенцы пригласили индейцев, которые принесли с собой диковинную птицу, прозванную впоследствии индейкой. С тех пор она стала постоянным атрибутом праздника.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что из-за загруженного рабочего графика он отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде и останется на День благодарения в Белом доме.