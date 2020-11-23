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США

Трамп «помилует» двух индеек с именами Кукуруза и Початок

22:32, 23 ноября 2020
Фото: AP/TASS

Индейки, которые будут помилованы президентом США в этом году по случаю Дня благодарения, получили имена Кукуруза и Початок. Птиц представили журналистам на специальной пресс-конференции в отеле Willard InterContinental в Вашингтоне.

Церемония «помилования» состоится в Розовом саду Белого дома 23 ноября. Президенту привезут двух индеек — главную праздничную индейку и её «дублёра», которая заменит главную птицу в случае непредвиденной ситуации. При этом «помилованы» в этот раз будут обе птицы. После традиционного мероприятия их отправят жить в Университет штата Айова.

Впервые церемония «помилования» индеек прошла в 1863 по инициативе президента США Авраама Линкольна. Он также учредил День благодарения в каждый четвёртый четверг ноября. Ежегодной традиция стала с 1947 года.

Американцы отмечают День благодарения с 1621 года, когда в Массачусетсе первые поселенцы решили отблагодарить Бога после сбора урожая. Поселенцы пригласили индейцев, которые принесли с собой диковинную птицу, прозванную впоследствии индейкой. С тех пор она стала постоянным атрибутом праздника.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что из-за загруженного рабочего графика он отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде и останется на День благодарения в Белом доме.

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