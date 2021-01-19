Трамп помиловал более 70 человек

https://static.news.ru/photo/5e88768c-5aec-11eb-ac14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB

Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп помиловал 73 человека, ещё для 70 он смягчил наказание. В числе помилованных есть его экс-советник Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, и один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди, который признался в незаконной лоббистской деятельности.

В списке указов нет документов о помиловании самого Дональда Трампа, членов его семьи и адвоката Рудольфа Джулиани. По данным осведомлённого источника, представители Белого дома советовали Трампу не подписывать помилование Бэннону. Однако в последнее время Трамп и Бэннон возобновили свои отношения, так как уходящий президент искал поддержки для проведения кампании о мошенничестве на выборах, сообщает «360» со ссылкой на агентство Rеutеrs.

Кроме того, Трамп помиловал бывшего мэра Детройта Кваме Килпатрика, который отбывал 28-летний тюремный срок по обвинению в коррупции. Помилованы и рэперы Лил Уэйн и Кодак Блэк, которые были привлечены к ответственности за правонарушения, связанные с оружием.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп намеревался помиловать от 50 до 100 человек до истечения своих президентских полномочий. 17 января в Белом доме был согласован окончательный их список. Как ранее сообщала газета New York Times, в этот список Трамп, вероятно, включил себя, а также своих родственников и друзей.

Позже стало известно, что Трамп не планирует помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в шпионаже и раскрытии секретной информации.