https://static.news.ru/photo/72956c20-5ff2-11ea-87f2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп и его предвыборный штаб будут судиться с CNN за материал о том, что американский лидер обращался за поддержкой на президентских выборах к России. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что на тот момент, когда телеканал опубликовал материал, было уже известно, что информация не соответствует действительности. Таким образом, в CNN опубликовали ложные материалы. При этом администрация телеканала отказалась извиняться за эту информацию, уточняется в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что штаб Дональда Трампа подал в суд на издание The Washington Post за клевету о его связях с Россией. А до этого штаб президента США имел практику подачи иска на издание The New York Times по обвинению в клевете.