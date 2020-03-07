Президент США Дональд Трамп и его предвыборный штаб будут судиться с CNN за материал о том, что американский лидер обращался за поддержкой на президентских выборах к России. Об этом
Отмечается, что на тот момент, когда телеканал опубликовал материал, было уже известно, что информация не соответствует действительности. Таким образом, в CNN опубликовали ложные материалы. При этом администрация телеканала отказалась извиняться за эту информацию, уточняется в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что штаб Дональда Трампа подал в суд на издание The Washington Post за клевету о его связях с Россией. А до этого штаб президента США имел практику подачи иска на издание The New York Times по обвинению в клевете.
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