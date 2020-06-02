Трамп поблагодарил сам себя за прекращение беспорядков

https://static.news.ru/photo/4811e1cc-a4e4-11ea-9177-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shawn Thew/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе. При этом он выразил благодарность самому себе.

В Вашингтоне вчера вечером не было никаких проблем. Много арестов. Отличная работа проделана всеми. Также и в Миннеаполисе всё было замечательно (спасибо президенту Трампу!), — написал глава государства в Twitter.

D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!). — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Для прекращения беспорядков Трамп призвал власти штатов действовать решительно и прибегать к помощи Нацгвардии.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал президента за готовность выставить войска против протестующих. По его мнению, Трамп делает это ради саморекламы перед предстоящими президентскими выборами.