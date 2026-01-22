«Очень талантливые»: Трамп высказался о своей замене Трамп заявил, что еще рано объявлять преемника на выборах президента в 2028 году

Еще рано объявлять преемника на выборах президента США в 2028 году, заявил телеканалу NewsNation глава Белого дома Дональд Трамп. При этом он отметил, что у Республиканской партии есть много талантливых кандидатов. Глава государства добавил, что доволен работой вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента.

У нас отличная скамья [кандидатов], у нас есть очень талантливые люди, — сказал Трамп.

Ранее портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что бывший вице-президент США Камала Харрис предпринимает шаги к новой президентской кампании. Ее действия рассматриваются как подготовка к выборам 2028 года.

До этого палата представителей Конгресса США отклонила резолюцию об импичменте Трампа. Инициатива, внесенная демократом Элом Грином, не получила необходимой поддержки. За отклонение документа проголосовали 237 законодателей, в том числе 23 представителя от Демократической партии. Резолюция обвиняла президента в якобы злоупотреблении полномочиями и угрозах в адрес членов Конгресса США и судей.