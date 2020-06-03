Трамп опроверг приказ разогнать протестующих у Белого дома

https://static.news.ru/photo/a423b72e-a5ac-11ea-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pontus HaaK/Aftonbladet/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикации СМИ о том, что он потребовал разогнать демонстрантов у Белого дома и прятался в бункере в это время. Политик заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Он отметил, что действительно спускался в бункер в течение дня. Однако он провёл там совсем немного времени, так как заходил для инспекции.

Фейковые новости всё выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали, — сказал он в интервью радиостанции Fox.

Поводом для начала беспорядков послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (Миннесота). 25 мая полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 1,6 тысячи военнослужащих переброшены в район Вашингтона, где продолжаются протесты после смерти Джорджа Флойда. Солдаты приведены «в состояние повышенной боевой готовности». При этом на помощь гражданским властям города их пока не отправляют.