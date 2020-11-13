Трамп отказался признать своё поражение на выборах

https://static.news.ru/photo/e96ca54a-2750-11eb-a759-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после заявлений о незаконности победы своего оппонента Джо Байдена на президентских выборах заявил, что не признаёт своего поражения.

Выборы были сфальсифицированы. Мы ещё победим! Пока он (Джо Байден. — NEWS.ru) победил только по заявлениям фейковых СМИ. Я не отступаюсь! У нас впереди долгий путь, — написал американский лидер в своём Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп в социальной сети разместил пост, который некоторые СМИ восприняли как признание поражения на выборах. Он отмечал, что кандидат от демократов «одержал победу из-за фальсификаций на выборах».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ранее Трамп потребовал остановить производимый вручную пересчёт голосов в Джорджии до сверки подписей. Также он обратился к своим сторонникам с призывом не дать демократам «украсть» победу.

Выборы президента США прошли в стране 3 ноября, официальных результатов голосования пока нет. По предварительным данным, лидирует представитель Демократической партии Джо Байден. Многие СМИ на основе предварительных результатов считают, что число голосов в пользу Джо Байдена уже пересекло отметку, гарантирующую победу демократа.