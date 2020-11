Трамп оставил первое сообщение в соцсетях за два дня

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ранее компании рассказали о работе над препаратом BNT162b2. Они заявили, что третья фаза испытаний вакцины продемонстрировала эффективность более чем на 90% людей, участвующих в медицинском исследовании. Фирмы рассчитывают, что препарат будет готов к концу ноября.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!