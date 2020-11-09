Трамп оставил первое сообщение в соцсетях за два дня

https://static.news.ru/photo/4aaedc30-2290-11eb-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп оставил на своей официальной странице в социальной сети первое сообщение за два дня. Послание экс-лидера США было посвящено результатам работы компании BioNTech из Майнца и американского фармацевтического гиганта Pfizer, которые, исходя из обнародованной информации, успешно провели третью фазу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее компании рассказали о работе над препаратом BNT162b2. Они заявили, что третья фаза испытаний вакцины продемонстрировала эффективность более чем на 90% людей, участвующих в медицинском исследовании. Фирмы рассчитывают, что препарат будет готов к концу ноября.

Рынки ценных бумаг серьезно выросли, скоро будет вакцина. Сообщают о 90-процентной эффективности. Такая прекрасная новость! — отреагировал Трамп на своей странице в Twitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

3 ноября в Штатах прошли выборы президента. Трамп был кандидатом от Республиканской партии. Демократов представлял Джо Байден. Официально победитель выборов ещё не объявлен, однако кресло в Белом доме уже присматривает демократ, который провозгласил себя будущим президентом.

Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп, который точно будет президентом США до 20 января 2021 года, намерен оставшееся время провести не в Белом доме, а на митингах.