Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ гуманизмом, а не расчётом

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Все штаты США начали снимать введённые из-за коронавируса ограничения, влияющие на экономику. Об этом рассказал вице-президент страны Майкл Пенс.

Такое заявление он сделал на заседании правительства, передаёт РИА Новости. Он отметил, что граждане снова начали «дышать свободным воздухом». Рад сообщить кабинету министров сегодня, что, по имеющейся у нас информации,...