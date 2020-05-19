США

Трамп объяснил поставки аппаратов ИВЛ гуманизмом, а не расчётом

23:38, 19 мая 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Соединённые Штаты безвозмездно поставляют другим странам аппараты искусственной вентиляции лёгких ради спасения человеческих жизней, заявил президент Дональд Трамп.

Американский лидер на пресс-конференции в Белом доме ответил, намерен ли использовать поставки для укрепления отношений и снижения влияния Китая в различных уголках мира.

Нет, я не стремлюсь использовать это дипломатически. Я делаю это для спасения жизней, — цитирует американского президента ТАСС.

Как писал NEWS.ru, США согласились передать России 200 аппаратов ИВЛ.

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