Трамп обвинил Минюст США и ФБР в причастности к фальсификации выборов

https://static.news.ru/photo/97e8f01c-3258-11eb-acef-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд сотрудников Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) могут быть причастны к масштабным фальсификациям выборов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Это массовое мошенничество. Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны, — заявил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.

Политик отметил, что республиканцы обладают доказательствами массовых фальсификаций, а СМИ не хотят писать о нарушениях во время голосования.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Подсчёт голосов ещё не завершён, результаты выборов официально не обнародованы. Тем не менее, большинство американских СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Он также заявил, что стал новым президентом.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп считает, что выборы были сфальсифицированы. Его команда юристов обращается в суды с требованием пересчёта голосов. В некоторых штатах требования Трампа удовлетворяются. Так, избирком штата Висконсин согласился удовлетворить запрос на пересчёт голосов, для этого кампания главы Белого дома перечислила избиркому Висконсина $3 млн. Пересчёт должен завершится 1 декабря.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что Байден победил в «коррумпированных» городах. Twitter тут же пометил пост политика, как содержащий спорную информацию.