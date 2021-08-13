Трамп обвинил администрацию Байдена в слабости и некомпетентности

Экс-президент США, предприниматель Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Соединённых Штатов Джо Байдена и его администрацию в слабости и некомпетентности. Об этом сообщает ТАСС.

Он (Байден. — NEWS.ru) убегает из Афганистана, вместо того чтобы следовать плану, который наша администрация оставила для него. Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана» (запрещённое в РФ движение. — NEWS.ru) даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США, — заявил Трамп.

Несмотря на то что Байден поручил отправить пять тысяч американских военнослужащих в Афганистан для эвакуации гражданского населения Америки, в том числе дипломатов из посольства США, Трамп остался недоволен политикой нового президента.

Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности, — отрезал Трамп.

По его мнению, Байдену всего лишь следовало действовать в соответствии с заготовленным заранее для него планом, он считает решения главы Соединённых Штатов неправильными и предсказывает для своей страны «позор, когда „Талибан“ поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле».

Ранее Дональд Трамп указал на фактическую ошибку в словах Джо Байдена, в очередной раз намекая на нечестность подсчёта голосов во время проведения выборов на пост президента США.