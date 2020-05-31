Трамп обсудил с Цукебергом ситуацию с социальными сетями в США

https://static.news.ru/photo/f37bd0fa-a36c-11ea-b276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский президент Дональд Трамп и глава Facebook Марк Цукерберг провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию с социальными сетями.

Как сообщает Axios, телефонный разговор назван «продуктивным».

Ранее Трамп утвердил указ о социальных сетях. Причиной подписания стали жалобы от пользователей Twitter на цензуру со стороны социальной сети. Политик заявил, что замешанные в цензуре или политических действиях соцсети не смогут уходить от ответственности. Если Twitter нарушит правила регулирования, тогда будет рассмотрен вопрос о закрытии сервиса. После этого руководство социальной сети раскритиковало американского лидера, назвав указ реакционным и политизированным.

NEWS.ru писал, что Facebook начнёт идентифицировать пользователей популярных страниц в США. Проверка будет касаться подозрительных страниц, а также тех пользователей, чьи посты быстро становятся популярными.