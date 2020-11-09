Трамп обещает опубликовать «шокирующие» данные о голосовании в Неваде

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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать «шокирующие» сведения о голосовании в штате Невада.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Невада оказалась рассадником поддельного голосования. Мэтт Шлапп [глава Американского консервативного союза] и Адам Пол Лаксальт [сопредседатель штаба Трампа в Неваде] находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут абсолютно шокирующими! — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее стало известно, что представители республиканцев обратились в прокуратуру Невады с жалобой, в которой указали, что в штате незаконно проголосовали более 3 тыс. человек, которые ранее покинули Неваду. Генеральный прокурор штата Аарон Форд назвал жалобу представителей Трампа «мусором».

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, а 7-го числа кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

Ранее NEWS.ru писал, что в Джорджии может быть проведён пересчёт голосов. Вице-губернатор штата Брэд Раффеншпергер заявил, что основанием для этого является разрыв между кандидатами в 0,5% и менее и потребовать данной процедуры может любой из них.