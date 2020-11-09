Трамп обещает опубликовать «шокирующие» данные о голосовании в Неваде

Невада оказалась рассадником поддельного голосования. Мэтт Шлапп [глава Американского консервативного союза] и Адам Пол Лаксальт [сопредседатель штаба Трампа в Неваде] находят вещи, которые, когда будут обнародованы, будут абсолютно шокирующими! — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Ранее стало известно, что представители республиканцев обратились в прокуратуру Невады с жалобой, в которой указали, что в штате незаконно проголосовали более 3 тыс. человек, которые ранее покинули Неваду. Генеральный прокурор штата Аарон Форд назвал жалобу представителей Трампа «мусором».
Выборы президента состоялись в США 3 ноября, а 7-го числа кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.
Ранее NEWS.ru писал, что в Джорджии может быть проведён пересчёт голосов. Вице-губернатор штата Брэд Раффеншпергер заявил, что основанием для этого является разрыв между кандидатами в 0,5% и менее и потребовать данной процедуры может любой из них.