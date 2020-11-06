В штате Джорджия пересчитают голоса

https://static.news.ru/photo/0071f98e-2049-11eb-af47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Looк Press

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффеншпергер в ходе пресс-конференции заявил, что итог голосования на президентских выборах в штате до сих пор неясен.

Он заявил, что в Джорджии будет пересчёт голосов. Он сослался на закон штата, согласно которому разрыв между соперниками в 0,5% и менее является основанием для пересчёта, этого может потребовать любой кандидат в такой ситуации. Раффеншпергер затруднился сказать, сколько времени займёт процедура.

Госсекретарь уточнил, что всего в штате было подано около пяти миллионов бюллетеней, при этом разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом составляет несколько тысяч голосов.

The New York Times ведёт трансляцию общения Раффеншпергера со СМИ.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Около 100 млн американцев проголосовали досрочно, две трети из этого числа отдали свой голос по почте. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Секретная служба США решила усилить охрану Байдена.