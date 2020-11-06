В штате Джорджия пересчитают голоса

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффеншпергер в ходе пресс-конференции заявил, что итог голосования на президентских выборах в штате до сих пор неясен.
Он заявил, что в Джорджии будет пересчёт голосов. Он сослался на закон штата, согласно которому разрыв между соперниками в 0,5% и менее является основанием для пересчёта, этого может потребовать любой кандидат в такой ситуации. Раффеншпергер затруднился сказать, сколько времени займёт процедура.
Госсекретарь уточнил, что всего в штате было подано около пяти миллионов бюллетеней, при этом разрыв между действующим президентом Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом составляет несколько тысяч голосов.
The New York Times
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Около 100 млн американцев проголосовали досрочно, две трети из этого числа отдали свой голос по почте. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Секретная служба США решила усилить охрану Байдена.