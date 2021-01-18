Трамп не планирует помиловать Ассанжа

https://static.news.ru/photo/422d4242-59a2-11eb-9ba4-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/GLobal Look Perss

Президент США Дональд Трамп не планирует помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, обвиняемого в шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее стало известно, что Трамп подготовил обширный список лиц, которых он намерен помиловать до своего ухода с должности.

Несмотря на активную кампанию WikiLeaks, направленную на получение помилования для её основателя Джулиана Ассанжа, его помилование президентом не ожидается, — сообщил телеканал Fox News.

Дональд Трамп намеревается помиловать от 50 до 100 человек до истечения своих президентских полномочий. 17 января в Белом доме был согласован окончательный их список. Известно, что в него вошёл рэпер Lil Wayne, а вопрос помилования экс-советника Трампа Стивена Бэннона «будет решён позднее». Как ранее сообщала газета New York Times, в этот список Трамп, вероятно, включил себя, а также своих родственников и друзей.

Как писал NEWS.ru, Магистратский суд лондонского района Вестминстер отказал Джулиану Ассанжу в освобождении из-под стражи под залог. Ему придётся дожидаться итогов апелляции США по делу о его экстрадиции в заключении. Отказ объяснили тем, что Ассанж до этого уже нарушал условия выхода под залог. На том же основании судьи отклоняли все предыдущие прошения его адвокатов.

Власти Швеции в 2010 году обвинили основателя WikiLeaks в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.