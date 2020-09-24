Трамп назвал условие, при котором мирно уйдёт

https://static.news.ru/photo/737cd5a8-fe8d-11ea-9e54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп будет согласен уйти мирно, если проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену и это подтвердит Верховный суд страны.

С этим решением Верховного суда я соглашусь. Но думаю, что нам ещё предстоит долгий путь, прежде чем мы дойдём до этого, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти в стране, если проиграет президентские выборы. Он добавил, что если почтовое голосование не состоится, то передачи власти не потребуется, «будет продолжение».

Прежде американский лидер допускал, что не признает итоги выборов, если проиграет их. На что его соперник Джо Байден заявил, что в таком случае военные «выведут» Трампа из Белого дома.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа, писал NEWS.ru.