Дональд Трамп отметил, что пока он находится на посту президента, американцы никогда не будет оправдываться за своих врагов, никогда не перестанут пытаться победить радикальный исламский терроризм и не будут колебаться в защите американского народа. При этом, президент подчеркнул слово «никогда».

Under my administration, we will NEVER make excuses for America’s enemies we will never hesitate in defending American lives and we will never stop working to defeat Radical Islamic Terrorism! pic.twitter.com/022PjwhHjs