Трамп назвал самую коррумпированную в истории администрацию президента

https://static.news.ru/photo/b8c2dbc8-e14e-11ea-bf5b-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Лидер США Дональд Трамп назвал самую коррумпированную в американской истории администрацию президента. По его словам, именно таковым был кабинет Барака Обамы.

Таким способом Трамп отреагировал на критику со стороны бывшей первой леди Мишель Обамы. Последняя считает действующего президента плохим лидером. По её мнению, управление Трампа приносит хаос, а его переизбрание на второй срок может безвозвратно ухудшить ситуацию.

Администрация Обамы и Байдена, который занимал пост вице-президента в бывшей администрации, была самой коррумпированной в истории, включая тот факт, что их поймали за слежкой за моей кампанией, самый крупный политический скандал в истории нашей страны. Это называется измена, и даже больше. Спасибо за очень добрые слова, Мишель! — написал американский лидер в своём Twitter-аккаунте.

The ObamaBiden Administration was the most corrupt in history, including the fact that they got caught SPYING ON MY CAMPAIGN, the biggest political scandal in the history of our Country. Itâs called Treason, and more. Thanks for your very kind words Michelle! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп придумал общее прозвище для своего предшественника Барака Обамы и его вице-президента Джо Байдена. Последнего он ранее дразнил Сонным Джо.