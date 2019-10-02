https://static.news.ru/photo/df3d11ac-e54a-11e9-8bc1-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Москва смогут наладить отношения, несмотря на внутриполитические конфликты в Соединённых Штатах.

Как передаёт ТАСС, американский лидер высказался об РФ на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Белом доме.

Было бы здорово поладить с Россией. Мы поладим с Россией, потому что она умная, — заявил Трамп.

Американский президент при этом оговорился, что никто не ведёт себя так жестко в отношениях с Москвой, как он.

Ранее News.ru приводил слова покидающего свой пост посла США в России Джона Хантсмана о возможном визите Дональда Трампа в Москву на празднование Дня Победы. Дипломат отметил, что Трамп хочет держать каналы коммуникации открытыми, однако окончательного решения о своём приезде в Россию на 9 мая американский президент ещё не принял.