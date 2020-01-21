https://static.news.ru/photo/0abdc04a-3c46-11ea-a766-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Markus Schreiber/ТАСС

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме, назвал сделку с Китаем и договор с Мексикой и Канадой новой моделью торговли. Об этом сообщил корреспондент NEWS.ru из Давоса, где проходит ВЭФ.

Америка заключила две отличные торговые сделки — соглашение с КНР и договор с Канадой и Мексикой. Они являются новой моделью торговли для XXI века, — отметил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, переговоры о второй фазе сделки с китайской стороной начнутся уже очень скоро. Он отметил, что большинство пошлин во время переговоров будут сохранены. Американский лидер также заметил, что отношения США и Китая «ещё никогда не были такими хорошими, как сейчас».

Как писал NEWS.ru, ранее президент Сербии Александр Вучич пожаловался на то, что ему пришлось поселиться в 20 км от конгресс-центра в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Причиной стали американцы, которые, по словам политика, заняли «весь Давос».