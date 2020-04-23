Трамп назвал неточными сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

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Президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в прессе сообщения об ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности. Американский лидер в ходе пресс-брифинга в Белом доме отказался говорить, поддерживает ли он контакт с кем-то из северокорейских официальных лиц.

Я думаю, что публикация была некорректной, — сказал Трамп.

По словам главы Штатов, он слышал, что обнародованная информация основывалась «на старых документах», передаёт Reuters.

Как писал NEWS.ru, разведка Соединённых Штатов получила данные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. По некоторым сведениям, политический деятель плохо перенёс операцию, заявил телеканал CNN. В Госдуме информацию об ухудшении здоровья главы Северной Кореи сочли фейком.