Трамп назвал коронавирус «подарком из Китая»

https://static.news.ru/photo/6cff9f24-a0f7-11ea-8bb4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Harrer / Pool via CNP / MediaPun/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что всё мировое сообщество страдает из-за коронавируса, который китайцы создали в качестве «подарка».

Ранее американский лидер обвинил КНР в том, что коронавирус был создан в уханьской лаборатории. Китайские власти могли сдержать COVID-19, но вместо этого «всё превратилось в пандемию».

По всему миру шагает коронавирус, очень плохой «подарок» из Китая. Плохо! — написал политик в Twitter.

All over the World the CoronaVirus, a very bad âgiftâ from China, marches on. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 28, 2020

Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.

Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юньнань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.