Трамп назвал единственный способ победить его на президентских выборах

https://static.news.ru/photo/d85c1b0a-d9d0-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть только один способ победить его на президентских выборах в 2020 году.

Американский лидер пояснил, что его соперник от Демократической партии может победить его на выборах только с помощью фальсификаций. Он отметил, что демократы активно пытаются фальсифицировать результаты выборов. В связи с этим, по его мнению, Демократическая партия предложила отменить проверку удостоверений личности во время голосования.

Зачем это делается? Это делается для фальсификации. Они хотят попытаться украсть предстоящие выборы, потому что это единственный способ, с помощью которого они могут победить, — привели слова Дональда Трампа на портале Life.ru.

Президент США обвинил Демократическую партию в попытках «левого радикализма», и лично конгрессменов Нэнси Пэлоси и Чака Шумера в том, что они не дают получить помощь людям, которые пострадали от коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп считает, что РФ не заинтересована в том, чтоб он остался на посту главы государства, так как никто не был так суров с Россией, как он. В качестве примеров такой жёсткости американский лидер привёл санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», увеличение расходов на оборону НАТО и укрепление вооружённых сил США.