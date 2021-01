Трамп напуган: второй импичмент оказался хуже первого

Голосование по обвинению в подстрекательстве к мятежу проходило в атмосфере страха ещё одного мятежа: вокруг Капитолия разместили отряды Национальной гвардии, которые отдыхали прямо внутри исторического здания между сменами. Как и ожидалось, контролируемая демократами палата представителей проголосовала за импичмент. Но если первая попытка отстранить Трампа от власти не набрала ни одного голоса республиканца в нижней палате конгресса, то на этот раз на сторону противников президента переметнулись 10 его однопартийцев. В итоге резолюция была одобрена голосами 232 конгрессменов против 197.

This is what the Capitol looks like Wednesday morning with National Guard members deployed ahead of the House vote to impeach President Trump a second time https://t.co/PFMwD0FWca pic.twitter.com/SEoKV6q9vC