Трамп напуган: второй импичмент оказался хуже первого

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа, сделав его единственным в истории президентом США, подвергшимся этой процедуре дважды. Соответствующую резолюцию помимо демократов поддержали 10 республиканцев — ещё один исторический результат. Утечки с Капитолийского холма свидетельствуют, что поддержка Трампа в рядах собственной партии тает на глазах и всё больше конгрессменов раздумывают над тем, чтобы осудить его в сенате.

Голосование по обвинению в подстрекательстве к мятежу проходило в атмосфере страха ещё одного мятежа: вокруг Капитолия разместили отряды Национальной гвардии, которые отдыхали прямо внутри исторического здания между сменами. Как и ожидалось, контролируемая демократами палата представителей проголосовала за импичмент. Но если первая попытка отстранить Трампа от власти не набрала ни одного голоса республиканца в нижней палате конгресса, то на этот раз на сторону противников президента переметнулись 10 его однопартийцев. В итоге резолюция была одобрена голосами 232 конгрессменов против 197.

This is what the Capitol looks like Wednesday morning with National Guard members deployed ahead of the House vote to impeach President Trump a second time https://t.co/PFMwD0FWca pic.twitter.com/SEoKV6q9vC — CNN (@CNN) January 13, 2021

Следующий этап процедуры — суд в сенате, но спикер республиканского большинства Митч Макконнелл отказался рассматривать этот вопрос до конца срока нынешнего президента. Однако демократы намерены довести дело до конца уже после того, как контроль над верхней палатой перейдёт к ним.

Для того чтобы импичмент прошёл в сенате, необходимо две трети голосов, то есть демократам предстоит перетянуть на свою сторону как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Такой исход всё ещё выглядит маловероятным, хотя некоторые влиятельные представители партии намекают, что могут проголосовать за импичмент. В частности, к ним принадлежит Митч Макконнелл (до сих пор являющийся твёрдым сторонником президента), который после захвата Капитолия не исключил, что поддержит импичмент.

Хотя в прессе много спекуляций на эту тему, я ещё не решил, как я буду голосовать, — заявил Макконнелл. — Я намерен выслушать законные основания, когда они будут представлены в сенате.

Сам Дональд Трамп, вопреки обыкновению, держится в стороне от публичного поля. Если во время процедуры первого импичмента он давал многочисленные интервью, публиковал бесчисленные твиты и отбивался от обвинений, как мог, то на вторую попытку отстранить его от власти миллиардер отреагировал необычным для него видеообращением.

В записанном заранее послании глава Белого дома говорил, используя телесуфлёр и смотря прямо в камеру. До этого он старался произносить все важные речи на живых пресс-конференциях и не придерживался заранее подготовленного для него текста.

Я хочу говорить предельно ясно: я однозначно осуждаю насилие, которое мы видели на прошлой неделе, — подчеркнул глава государства. — В нашей стране и нашем движении нет места насилию и вандализму. Лозунг «Сделаем Америку снова великой» всегда означал защиту закона и порядка.

По данным Politico, ситуация с захватом Капитолия, блокировкой президентских аккаунтов в соцсетях и импичментом шокировала Трампа. Для миллиардера наступил редкий момент, когда он предпочитает полагаться на своих помощников, которые советуют ему залечь на дно. Впрочем, в последние дни у власти главу Белого дома начали оставлять даже, казалось бы, самые верные его сторонники. Влиятельная советница президента Хоуп Хикс покинула Белый дом 13 января, пресс-секретарь Трампа Келли Макэйнани последует за ней 15 января, присоединившись к целом ряду членов администрации, спешно открестившихся от своего начальника после событий 6 января.

Shawn Thew/Global Look Press

Это один из тех немногих случаев, когда он (Трамп. — NEWS.ru) почувствовал масштаб ситуации, — сообщил изданию один из помощников главы государства.

Трамп осознаёт, что его влияние в Республиканской партии стремительно слабеет, и хочет удержать уходящую власть. По его заказу был проведён опрос общественного мнения, который выявил, что большинство избирателей-республиканцев не поддерживают идею импичмента. Теперь сотрудники его аппарата заняты распространением результата этого опроса среди членов партии.

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что Республиканская партия оказалась в непростом положении. Если Трамп останется в ней, он может начать сводить личные счёты с теми, кто, как он считает, предал его. Это может вылиться в проигрыш республиканских кандидатов на следующих выборах в конгресс, не говоря уже о расколе партии и подрыве доверия к ней. Если же миллиардер решит создать собственное движение, оно распылит республиканский электорат и опять-таки сыграет в пользу демократов.

Оба эти варианта плохи для партии. Поэтому сейчас она пытается как-то избежать их. То есть отодвинуть Трампа, договориться с ним, чтобы он не хлопал дверью, не уходил из партии, но и не играл в ней серьёзной роли, и одновременно попытаться сделать «трампистскую» идеологию более приемлемой для элит. На роль Трампа есть другие претенденты, более умеренные. Это будет «трампизм» без Трампа. Ведь это не Трамп его придумал, эта тенденция начала проявляться задолго до него. В 2016 году он пошёл на праймериз без чёткого представления о том, что будет президентом США, но эта волна его подхватила и принесла в Белый дом. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Американские эксперты также сходятся на том, что хоронить «трампизм» пока рано. Но вот судьба президента, давшего название этому политическому течению, выглядит туманной. Сейчас даже телеведущие опасаются брать у него интервью, боясь, что какая-либо фраза политика послужит вдохновением для очередного мятежа.