Трамп напомнил, что СМИ не назначают президента

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены.
Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.