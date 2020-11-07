Трамп напомнил, что СМИ не назначают президента

https://static.news.ru/photo/b33e337a-21fc-11eb-805d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Журналисты не могут провозглашать следующего президента Соединённых Штатов, заявил действующий глава государства и кандидат в президенты страны Дональд Трамп.

С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? — написал он в Twitter.

Политик отметил, что все американцы «многому научились» в течение последних двух недель.

Since when does the Lamestream Media call who our next president will be? We have all learned a lot in the last two weeks! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Ранее, как писал NEWS.ru, Трамп заявил, что демократ Джо Байден поспешил с объявлением себя победителем на голосовании за президента США, так как выборы ещё не завершены.

Байден 7 ноября объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве демократа в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде. Как писал NEWS.ru, действующий президент уверяет, что в его распоряжении есть письменные доказательства махинаций при подсчёте голосов.