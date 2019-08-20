Президент США Дональд Трамп намерен назначить послом США в России Джона Салливана.
Салливан сейчас занимает пост первого заместителя главы Госдепартамента. По данным
6 августа американский посол в России Джон Хантсман подал заявление об отставке президенту Штатов. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.
Как писал News.ru, председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение посла подать в отставку. Он назвал его поступок логичным