Трамп начал принимать гидроксихлорохин из-за коронавируса в Белом доме

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом.
По его словам, он достаточно доверяет этому препарату.
Я думаю, возможно, это хорошая идея — пройти курс, — отметил он.
Американский лидер уточнил, принимал гидроксихлорохин на протяжении двух недель,
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Ранее NEWS.ru писал, что Трамп отдаст квартальную зарплату в $100 тыс. на разработку лекарства от коронавируса. Деньги будут перечислены Министерству здравоохранения.
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