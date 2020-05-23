Трамп начал принимать гидроксихлорохин из-за коронавируса в Белом доме

https://static.news.ru/photo/c4090266-9cb9-11ea-993a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что начал приём противомалярийного препарата гидроксихлорохина после того, как два сотрудника Белого дома заразились коронавирусом.

По его словам, он достаточно доверяет этому препарату.

Я думаю, возможно, это хорошая идея — пройти курс, — отметил он.

Американский лидер уточнил, принимал гидроксихлорохин на протяжении двух недель, передаёт Full Measure.

Amid a politicized battle over hydroxychloroquine, Sharyl Attkisson sits down with Donald J. Trump one-on-one, to talk... ÐÐ¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð°Ð½Ð¾ Full Measure with Sharyl Attkisson ÐÑÑÐ½Ð¸ÑÐ°, 22 Ð¼Ð°Ñ 2020 Ð³.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп отдаст квартальную зарплату в $100 тыс. на разработку лекарства от коронавируса. Деньги будут перечислены Министерству здравоохранения.