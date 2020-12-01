Трамп на вечеринке допустил возможность нового похода в президенты США

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что намерен в 2024 году третий раз баллотироваться на пост главы государства.
Такой шаг 74-летний политик допустил в случае, если всё же не удастся добиться победы по итогам выборов-2020. Со своим заявлением глава государства выступил перед членами Национального комитета Республиканской партии на рождественской вечеринке в Белом доме,
Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать ещё четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года, — отметил президент США.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минюст США провёл проверку по жалобам Дональда Трампа и не нашёл того масштаба фальсификаций, о которых говорил глава государства. Жалобы проверяли сотрудники ФБР и федеральные прокуроры. Об итогах проверки сообщил глава министерства Уильям Барр. По его словам, для другого исхода выборов потребовалось бы много больше фальсификаций.