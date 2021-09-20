Трамп: мигранты могут превратить США в страну третьего мира

Опасения по поводу скатывания Соединённых Штатов к уровню стран третьего мира высказал бывший президент Дональд Трамп. По его словам, это станет возможным в результате продолжающегося миграционного кризиса на границе с Мексикой, передает Newsweek.

Своё заявление Трамп сделал в связи с усилением притока мигрантов из соседних стран. В частности, в приграничном городе Дель-Рио, штата Техас, скопилось порядка 16 тысяч беженцев, в основном из Гаити. Все они надеются попасть в США и получить «временно защищённый статус», который даст им возможность не возвращаться на родину, так и не оправившуюся после землетрясения.

США будут скоро считаться страной третьего мира. Ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было никогда раньше. Миллионы людей уже просочились, но ещё больше на подходе, — сказал Трамп.

До этого власти США временно закрыли КПП в Дель-Рио, передаёт Fox News. В Гаити с лета сохраняется сложная политическая обстановка. В июле в собственном доме был убит президент страны Жовенель Моиз. В августе там произошло мощное землетрясение, приведшее к тысячам жертв.

Ранее Трамп предрекал для США наступление конца через три года. По его мнению, страна «покатилась под откос» с момента прихода к власти Джо Байдена.