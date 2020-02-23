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Законодатели штата Вирджиния (США) проголосовали за отмену введённого в 1792 году закона, который запрещал местным жителям сквернословить в общественных местах. Ранее за правонарушение можно было получить штраф в размере $250.

Однако закон не уточнял, какие слова нельзя было произносить жителям штата. Закон теряет свою актуальность с 1 июля 2020 года — жители смогут ругаться и не бояться последствий. Теперь губернатору...