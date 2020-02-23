Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично подпишет мировое соглашение с радикалами из «Талибана» (организация запрещена на территории России).
Да, я бы поставил под ним свою подпись, — сказал политик, отвечая на вопрос журналистов.
Он добавил, что талибы «устали воевать», а афганский народ хочет заключить сделку ради мира в стране, передаёт AFP.
В январе 2019 года США и «Талибан» согласовали вывод войск из Афганистана. Срок исполнения договорённости составляет 18 месяцев.
Как писал NEWS.ru, дата подписания документа назначена на 29 февраля 2020 года. После заключения договора афганская сторона намерена провести внутренние переговоры с целью прекращения огня в стране.
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