Американская актриса Шэрон Стоун дала интервью, в котором сравнила американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
По мнению актрисы, Трамп относится к своей должности без уважения и не руководствуется идеей о всеобщем равенстве, которая является, как считает Стоун, национальной идеей американцев. Кинозвезда полагает, что Соединённые Штаты отказываются от своих принципов, оставляя Трампа в должности, которую он не уважает. Путина она, в свою очередь, назвала по-своему сильным лидером.
Я думаю, что Путин — сильный лидер своей страны по-своему. Я не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. — сказала актриса в интервью GQ.
Также Стоун поделилась мнением, что Трампом манипулируют лидеры других государств, к которым она, очевидно, причислила и Путина.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп, комментируя импичмент, отметил, что это дело было создано и продвинуто коррумпированными политиками. Он назвал происходящее мошенничеством и шуткой.