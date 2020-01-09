https://static.news.ru/photo/37c2d264-3341-11ea-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa

Американская актриса Шэрон Стоун дала интервью, в котором сравнила американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

По мнению актрисы, Трамп относится к своей должности без уважения и не руководствуется идеей о всеобщем равенстве, которая является, как считает Стоун, национальной идеей американцев. Кинозвезда полагает, что Соединённые Штаты отказываются от своих принципов, оставляя Трампа в должности, которую он не уважает. Путина она, в свою очередь, назвала по-своему сильным лидером.

Я думаю, что Путин — сильный лидер своей страны по-своему. Я не хочу, чтобы он управлял моей страной, но я не против того, как он управляет своей страной. — сказала актриса в интервью GQ.

Также Стоун поделилась мнением, что Трампом манипулируют лидеры других государств, к которым она, очевидно, причислила и Путина.

Как писал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп, комментируя импичмент, отметил, что это дело было создано и продвинуто коррумпированными политиками. Он назвал происходящее мошенничеством и шуткой.