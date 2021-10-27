Трамп и Маск раскритиковали идею «налога для миллиардеров» в США

Бывший американский президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск высказались против идеи Демократической партии США ввести в стране «налог на миллиардеров». По их мнению, реализация инициативы будет иметь негативные последствия для страны и не решит проблему погашения госдолга.

Какая страна будет основным бенефициаром «налога на миллиардеров» или налога на богатство? Куда переедут богатые люди и компании, оставив Соединенные Штаты в состоянии беспомощности? — задался вопросом Трамп в Twitter.

Он также добавил, что страны с «мудрым руководством заинтригованы тем, что эти радикально левые маньяки делают в Конгрессе». Слова экс-президента опубликовала его представитель Лиз Харрингтон.

Маск, в свою очередь, напомнил, что госдолг США составляет порядка $28,9 трлн. Обложение налогом всех миллиардеров только отчасти покроет эту сумму, а остальная её часть будет погашаться за счёт других, не столь состоятельных налогоплательщиков. Он подчеркнул , что расходы являются основной проблемой для США.

Предложение о «налоге на миллиардеров» высказал сенатор от штата Орегон Рон Уайден. По его замыслу, самые богатые люди в США обязаны ежегодны платить налог в 23,8% с прироста стоимости торгуемых акций и облигаций. Это позволит профинансировать социальную программу администрации президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Маск стал самым богатым человеком в мире за всю историю подсчётов Forbes. На фоне роста акций компании Tesla его состояние увеличилось до $270 млрд.