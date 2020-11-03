Трамп и Байден не смогут преодолеть раскол общества США

События, предшествовавшие президентским выборам в США, свидетельствуют о глубоком расколе в американском обществе. Ко дню голосования избиратели разделились на две почти равные части, и такая поляризация сулит серьёзные проблемы будущему главе государства, вне зависимости от того, кто им станет. О том, почему разделение среди американцев в любом случае сохранится надолго, NEWS.ru рассказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По мнению аналитика, в ближайшее время наблюдаемый раскол преодолеть не удастся, поскольку он слишком глубокий и проходит не просто по традиционной и привычной партийной линии демократы — республиканцы, а связан с проблемами глобализации и носит комплексный характер. Всё активнее о себе заявляет та часть американского общества, для которой во главе угла стоят традиционные, в том числе религиозные ценности. Однако другая часть считает, что эти ориентиры устарели и на смену им должны явиться новые.

Также события последних лет высветили серьёзную разницу по отношению к истории США, причём и в этом случае всё уже не столь привычно, как прежде: речь не идёт о делении на расистов и аболиционистов — расистом быть в Америке уже непрестижно даже для республиканца с Юга. Однако интерпретация исторических событий остаётся одной из важнейших проблем в рамках общественной дискуссии.

Мы видим, что американцы, проигравшие от глобализации, чаще голосуют за Республиканскую партию, они желают, чтобы власти больше внимания уделяли внутренним делам, чтобы в экономике был протекционизм. И это никуда не денется. Алексей Макаркин вице-президент Центра политических технологий вице-президент Центра политических технологий

Чётко оформилась наступающая сторона — адепты глобализации, которые окрепли при Бараке Обаме, — и «обороняющаяся», отмечает эксперт. Традиционалисты при Трампе перешли в контрнаступление в первую очередь по теме абортов, введя запрет на них на местном уровне в ряде штатов. Эти решения вступили в противоречие с позицией Верховного суда, однако Трамп серьёзно пересмотрел его состав и сейчас позиции консерваторов в этом органе крепки.

Сторонники глобализации апеллируют к сильному федеральному правительству, которое должно защищать меньшинства от дискриминации, а их противники выступают за укрепление местного самоуправления, и это соотношение не изменится, считает эксперт.

Adam Schultz/Global Look Press

Тем не менее, в зависимости от победы того или иного кандидата, ситуация может получить разное развитие. Если президентом вновь станет Трамп, то, вероятнее всего, произойдёт радикализация его противников, они станут ещё активнее выходить на улицы, сносить монументы и так далее.

У них будет ощущение, что впереди ещё четыре года тьмы, Средневековья, инквизиции, консервативных решений, а избиратель Трампа будет их требовать. Раскол будет усиливаться, и Трамп станет в этом плане сильнейшим раздражителем, — считает аналитик.

При этом проблемой для нынешнего главы Белого дома остаётся то, что за ним нет народного большинства. И поэтому население таких штатов, как Нью-Йорк или Калифорния, придерживающееся в большинстве своём прогрессивных взглядов, разумеется, будет недовольно тем, что правила жизни им диктует условный фермер из Алабамы, проголосовавший за Трампа.

Что касается вероятной победы Джо Байдена, то она чревата нарастанием конфликта по линии президент — Верховный суд. В политических кругах США уже активно обсуждают возможность увеличения числа судей, и, возможно, глава государства от Демпартии пойдёт на это, дабы нивелировать эффект от трамповских изменений. Однако даже в этом случае, считает Макаркин, по крайней мере, снизится радикализм людей, выходивших на улицы. В то же время Байдену придётся учитывать и позицию тех американцев, которые не составляют его ядерный электорат и, возможно, поддержат его лишь потому, что Трамп для них тоже не идеальный кандидат, отмечает аналитик.