США

Трамп: город Сиэтл захватили «внутренние террористы»

14:38, 11 июня 2020
Фото: Toby Scott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Сиэтл Дженни Дюркан из-за того, что они не предпринимают никаких попыток, чтобы остановить массовые беспорядки.

Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы, — написал глава Белого дома в Twitter.

По словам политика, «этих безобразных анархистов нужно остановить немедленно». Он призвал местных властей отреагировать на происходящее. Если они не подавят беспорядки, то он готов лично разобраться с этой ситуацией.

Ранее в Сиэтле автомобиль наехал на толпу протестующих. Водитель был известен своими радикальными взглядами. Об этом написал на своей странице в социальной сети писатель и активист Шон Кинг.

Как сообщал NEWS.ru, более 80% граждан США считают, что ситуация в стране является неуправляемой. После убийства 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во многих американских городах начались беспорядки. Властям даже пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

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