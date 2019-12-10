Президент США Дональд Трамп, комментируя доклад генерального инспектора Минюста Майкла Хоровица о вмешательстве России в американские выборы, заявил, что этот документ свидетельствует о попытке свержения американского правительства.
Те вещи, которые произошли с нашей страной, — это позор. Невероятно, гораздо хуже, чем раньше считалось возможным, — отметил политик.
По его словам, сотрудники ФБР сфабриковали доказательства. Это была попытка переворота. Однако все злоумышленники были пойманы,
Ранее Министерство юстиции США обнародовало доклад о ранних этапах расследования ФБР о вмешательстве России в американские выборы.
17 мая 2017 года Минюст США доверил спецпрокурору Роберту Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать, во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы, во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.
В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал NEWS.ru.
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