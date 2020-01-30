Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на появление в Сети отрывков из мемуаров бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона.
По словам американского лидера, помощник допускал много ошибок в своей работе.
Если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война, — написал политик в Twitter.
Он добавил, что экс-помощник «умолял» его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате. До этого он претендовал на должность посла в ООН, но его кандидатуру отклонили.
For a guy who couldnât get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldnât get approved for anything since, âbeggedâ me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying âDonât do it, sir,â takes the job, mistakenly says âLibyan Modelâ on T.V., and..
Ранее бывший советник по нацбезопасности заявил, что Трамп угрожал Украине отзывом многомиллионного пакета военной помощи, если она не откроет расследование против Джо Байдена, который был противником Трампа. Об этом писал NEWS.ru.