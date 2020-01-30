https://static.news.ru/photo/6ab4c1b6-4343-11ea-b206-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на появление в Сети отрывков из мемуаров бывшего помощника по нацбезопасности Джона Болтона.

По словам американского лидера, помощник допускал много ошибок в своей работе.

Если бы я его послушал, у нас бы уже была шестая мировая война, — написал политик в Twitter.

Он добавил, что экс-помощник «умолял» его о назначении на должность, которая не требует подтверждения в Сенате. До этого он претендовал на должность посла в ООН, но его кандидатуру отклонили.

For a guy who couldnât get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldnât get approved for anything since, âbeggedâ me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying âDonât do it, sir,â takes the job, mistakenly says âLibyan Modelâ on T.V., and.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Ранее бывший советник по нацбезопасности заявил, что Трамп угрожал Украине отзывом многомиллионного пакета военной помощи, если она не откроет расследование против Джо Байдена, который был противником Трампа. Об этом писал NEWS.ru.