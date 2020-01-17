Майкл Блумберг Майкл Блумберг Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты Соединённых Штатов лишь из-за жажды славы. Такого мнения придерживается действующий глава государства Дональд Трамп.

Это для него лишь дорогостоящий рекламный проект, чтобы попасть в игру. За многие годы никто не сделал для США того, что я сделал, включая самое замечательное состояние экономики в истории и восстановление наших вооружённых сил, — написал в Twitter глава Белого дома.

Ранее NEWS.ru писал, что за пост американского лидера в 2020 году решил побороться бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель компании Bloomberg Майкл Блумберг. Он разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал о своём участии в президентской гонке и призвал голосовать за себя.

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