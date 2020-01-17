https://static.news.ru/photo/44bc9586-3945-11ea-a369-fa163e074e61_660.jpgМайкл БлумбергФото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Миллиардер Майкл Блумберг баллотируется в президенты Соединённых Штатов лишь из-за жажды славы. Такого мнения придерживается действующий глава государства Дональд Трамп.
Это для него лишь дорогостоящий рекламный проект, чтобы попасть в игру. За многие годы никто не сделал для США того, что я сделал, включая самое замечательное состояние экономики в истории и восстановление наших вооружённых сил, — написал в Twitter глава Белого дома.
Mini Mike Bloomberg ads are purposely wrong - A vanity project for him to get into the game. Nobody in many years has done for the USA what I have done for the USA, including the greatest economy in history, rebuilding our military, biggest ever tax & regulation cuts, & 2nd A!
Ранее NEWS.ru писал, что за пост американского лидера в 2020 году решил побороться бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и основатель компании Bloomberg Майкл Блумберг. Он разместил в Сети видеоролик, в котором рассказал о своём участии в президентской гонке и призвал голосовать за себя.