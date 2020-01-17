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Американский Минюст заподозрил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в передаче СМИ секретной информации о перехваченном правительственном документе из России. Узнавшая о расследовании газета The New York Times считает, что дело может оказаться политически мотивированным.

Перехваченный документ стал ключевым в решении Коми в июле 2016 года отказаться от преследования кандидата в президенты США от демократов Хилари Клинтон, которая использовала личный почтовый сервер при исполнении обязанностей...