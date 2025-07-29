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29 июля 2025 в 17:52

Топ-менеджер знаменитой компании стала жертвой бойни на Манхэттене

CNN: топ-менеджера Blackstone застрелили в центре Манхэттена

Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на Парк-авеню, 345, Манхэттен, Нью-Йорк Несколько человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы на Парк-авеню, 345, Манхэттен, Нью-Йорк Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Жертвой стрельбы в центре Манхэттена стала старший управляющий директор Blackstone Уэсли Лепатнер, передает People со ссылкой на пресс-службу крупной инвестиционной американской компании. Она погибла от рук мужчины, открывшего огонь в здании на Парк-авеню, 345.

Мы опустошены настолько, что не выразить словами. Уэсли была дорогим сердцу членом семьи Blackstone, ее будет жутко не хватать, — подчеркнули в Blackstone.

Ранее в New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что в результате стрельбы в высотном здании на Манхэттене погибли пять человек, включая полицейского. Еще шестеро получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел в здании, где расположена штаб-квартира Национальной футбольной лиги (NFL). По предварительным данным, нападавший в бронежилете открыл беспорядочный огонь внутри небоскреба.

Также очевидцы рассказывали, что видели предполагаемого стрелка, который передвигался по городу с винтовкой. Позже полиция ликвидировала мужчину, открывшего огонь по людям.

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