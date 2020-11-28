Томография показала два перелома у Байдена после падения

https://static.news.ru/photo/a3bfb0cc-32aa-11eb-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olivier Douliery/Global Look Press

Уточнённый диагноз вероятного президента США Джо Байдена оказался серьёзнее предварительного. Компьютерная томография подтвердила два перелома костей стопы.

Как сообщили журналисты из пула политика, несколько недель Байден будет вынужден передвигаться в специальном ортопедическом фиксирующем ботинке, передаёт РИА Новости.

Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Байден получил травму, играя со своим псом Мэйджором. Инцидент произошёл 29 ноября: политик во время игры поскользнулся и подвернул ногу. Первоначально в пуле Байдена сообщили о том, что у него вывих лодыжки.

Тем не менее первый еженедельный президентский брифинг Байдена должен состояться 30 ноября, в понедельник.

Как писал NEWS.ru, Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен назначить хорошо известную в России своими жёсткими заявлениями Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома. О высокой вероятности этого назначения сообщили журналисты пула Байдена. Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента США, где прославилась своими «псакизмами» — резкими и далеко не всегда грамотными заявлениями о России.