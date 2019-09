Фонд создан совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank и багамским курортным поселком Albany. Создатели уже выделили $6 миллионов и будут удваивать все поступающие в фонд пожертвования.

As #HurricaneDorian rescue and relief efforts continue, I’m proud to join in the One Bahamas Fund to restore and rebuild. We’re matching dollar for dollar the next $6 million raised. Repost this, spread the word, give if you can. https://t.co/iWxiaMCO7d pic.twitter.com/DtSGNOx5yg