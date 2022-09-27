The Washington Post: Запад теряет интерес к ситуации на Украине The Washington Post: на Западе слабеет поддержка Украины из-за экономических проблем

Фото: МО Украины

Результаты социологических опросов показывают, что поддержка Украины среди жителей западных стран ослабевает из-за собственных экономических проблем, пишет The Washington Post. В издании считают, что высока вероятность того, что безразличие в обществе на Западе усилится.

У украинцев и у западных стратегов возникают опасения, что скептическое отношение к антироссийским санкциям и к их результативности (цены на энергоресурсы в Европе резко подскочили) может усилиться, — говорится в статье.

Исследовательский центр Pew, на который ссылается издание, выяснил, что сейчас потенциальное поражение Украины в конфликте волнует американцев гораздо меньше, чем весной. Большинство жителей США полагают, что оказанной Киеву поддержки вполне достаточно.

Эксперты считают, что очередной пакет финансовой помощи Украине, утвержденный Конгрессом США, может стать последним проведенным через законодательный орган беспрепятственно.

Ранее американские законодатели согласились включить почти $12 млрд дополнительной помощи Украине, которую запрашивала администрация Джо Байдена, в законопроект о продолжении финансирования американского правительства. Документ, который включает в себя также временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен быть рассмотрен до полуночи 30 сентября. В противном случае ряд федеральных ведомств вынуждены будут приостановить работу с 3 октября.