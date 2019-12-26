Президент США Дональд Трамп начал искать кандидата на пост государственного секретаря. Такие меры были приняты американским лидером на случай, если Майкл Помпео, который сейчас занимает должность госсекретаря, решит участвовать в выборах в Сенат. Об этом
По данным WP (The Washington Post), чаще всего в качестве преемника Майка Помпео называют Роберта О'Брайена. Ему симпатизирует Дональд Трамп, благодаря чему господин О'Брайен получил «повышенные дипломатические полномочия», — сообщили в «Коммерсанте».
Госсекретарь допускает возможность участия в выборах в палату Конгресса США от штата Канзас. Пока Майкл Помпео не решил окончательно.
The Washington Post отметил наиболее вероятных кандидатов, которые могут сменить Майкла Помпео: помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, посол США в Германии Ричард Гренелл, министр финансов Стивен Мнучин, сенаторы-республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Томас Коттон (от Арканзаса), первый заместитель госсекретаря Стивен Биган и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.
Отмечается, что у госсекретаря есть время на принятие решения об участии, регистрация кандидатов в палату Конгресса США закончится в начале лета 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Аббас Мусави раскритиковал последние заявления госсекретаря США Майкла Помпео. Представитель МИД Ирана посчитал госсекретаря не способным к работе на занимаемом тем посту.
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