https://static.news.ru/photo/0838fe60-2860-11ea-87a5-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Zheng Huansong/Xinhua/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп начал искать кандидата на пост государственного секретаря. Такие меры были приняты американским лидером на случай, если Майкл Помпео, который сейчас занимает должность госсекретаря, решит участвовать в выборах в Сенат. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post.

По данным WP (The Washington Post), чаще всего в качестве преемника Майка Помпео называют Роберта О'Брайена. Ему симпатизирует Дональд Трамп, благодаря чему господин О'Брайен получил «повышенные дипломатические полномочия», — сообщили в «Коммерсанте».

Госсекретарь допускает возможность участия в выборах в палату Конгресса США от штата Канзас. Пока Майкл Помпео не решил окончательно.

The Washington Post отметил наиболее вероятных кандидатов, которые могут сменить Майкла Помпео: помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, посол США в Германии Ричард Гренелл, министр финансов Стивен Мнучин, сенаторы-республиканцы Марко Рубио (от штата Флорида) и Томас Коттон (от Арканзаса), первый заместитель госсекретаря Стивен Биган и специальный представитель США по Ирану Брайан Хук.

Отмечается, что у госсекретаря есть время на принятие решения об участии, регистрация кандидатов в палату Конгресса США закончится в начале лета 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Сейед Аббас Мусави раскритиковал последние заявления госсекретаря США Майкла Помпео. Представитель МИД Ирана посчитал госсекретаря не способным к работе на занимаемом тем посту.