The Hill: США грозит геополитическая катастрофа из-за Украины The Hill: США грозит геополитическая катастрофа из-за косвенного участия в конфликте на Украине

Фото: NATO/flickr.cm

Косвенное участие в конфликте на Украине приведет США к негативным последствиям в политике и экономике и, возможно, к геополитической катастрофе, пишет обозреватель The Hill Уильям Молони. По его словам, Америка втянула НАТО в конфликт на Украине, в очередной раз вступив в затяжной кризис без четких целей.

Показав, что мы, по-видимому, ничему не научились на своих ошибках в Ираке и Афганистане, США искренне втянули НАТО в конфликт против России на Украине, снова вступив в потенциально затяжной кризис без четко сформулированных целей или жизнеспособной стратегии выхода. Тем не менее, безусловно, потребляя огромное количество денег и оружия НАТО, — говорится в сообщении.

По словам автора статьи, американским властям необходимо готовиться к «идеальному шторму» — сочетанию наиболее негативных факторов в экономике, во внутренней политике и на мировой арене.

Основными причинами упадка Америки, по мнению Молони, стали подъем Китая и два затяжных конфликта за границей, которые, «несмотря на огромные экономические обязательства, закончились катастрофой и оставили в наследство несостоявшееся руководство, политическую поляризацию и резкое снижение доверия к Америке во всем мире».

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так журналист отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток-2022». Осборн отметил, что если это сотрудничество достигнет своего максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.