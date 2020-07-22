Tesla выплатит Илону Маску премию в $2 млрд

https://static.news.ru/photo/d6cf5eb8-cc5c-11ea-991d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: NASA/via Globallookpress.com

Компания Tesla выплатит $2 млрд американскому изобретателю и предпринимателю Илону Маску. Причиной для такого решения стало превышение средней рыночной капитализации организации порога в $150 миллиардов за полгода.

Илон Маск может приобрести 1,69 миллиона акций компании. Однако прежде чем продать их, ему придётся выждать около пяти лет. С помощью подобных спекуляций бизнесмену удастся заработать $2,1 миллиарда, пишет KP.RU.

На сегодняшний день Маск не получает фиксированной заработной платы и премий. Все бонусы напрямую привязаны к показателям компании. Ранее он получил право на премию в $775 миллионов. Тогда рыночная капитализация концерна превысила $100 млрд.

NEWS.ru писал, что Илону Маску удалось войти в пятёрку богатейших людей мира по версии издания Forbes.