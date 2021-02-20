«Теневой» Трамп провалил операцию «преемник»

Сенатор от Техаса Тед Круз, которому прочили звание преемника Дональда Трампа в Республиканской партии, подорвал собственную политическую карьеру поездкой на мексиканский курорт в разгар ледяного коллапса в родном штате. На фоне поведения Круза Трамп уже не кажется такой «токсичной» фигурой. Это увеличивает его шансы на выдвижение в президенты в 2024 году.

Температура в американском штате Техас к выходным наконец поднялась выше нуля, и подача электричества в дома почти полностью восстановилась. Однако около 130 тыс. домохозяйств всё ещё сидят без света и отопления, а 13 млн человек не имеют доступа к чистой воде из-за нарушения работы водоочистных сооружений.

Между тем самой обсуждаемой темой в штате стало не постепенное возвращение к нормальной жизни, а короткие и бесславные каникулы сенатора от Техаса Теда Круза. Когда его дом отключили от электричества, Круз не стал, подобно соседям, заворачиваться в одеяла и греться над газовой плитой, а собрал чемоданы и отправился на мексиканский курорт Канкун. Но поездка сенатора не скрылась от внимания бдительных граждан: фото Круза в аэропорту напечатали все главные американские СМИ.

Гневом техасцев сейчас можно топить дома, — язвительно прокомментировала ситуацию местная газета Houston Chronicle. — Круз сел на прямой рейс в рай и оставил нас на произвол судьбы в этом ледяном аду.

Из-за массового возмущения вояж политика продлился всего один день вместо намеченных трёх. Сначала сенатор пытался оправдаться тем, что семейный отпуск был давно запланирован. Но в распоряжение репортёров быстро попали СМС его жены, которая пригласила своих знакомых составить им компанию в побеге из замерзающего штата. Тогда Круз заявил, что о поездке в Мексику его просили дочери, у которых случились внеочередные каникулы из-за пандемии, а он просто сопроводил их в полёте. Но представители авиакомпании раскрыли, что обратный билет у Круза был забронирован через три дня после рейса в Канкун. Наконец сенатор сдался и признал вину.

Послушайте, это явно была ошибка и, по здравому размышлению, я бы этого не сделал, — заявил Круз. — У меня появились сомнения, когда я только сел в самолёт, <...> уезжать, когда так много техасцев страдают, показалось мне неправильным.

Но потоки критики в его адрес было уже не остановить. Одни смаковали мельчайшие подробности мексиканского побега вплоть до того, что Круз оставил в холодном доме домашнего пуделя. Другие шутили над тем, что в качестве курортного направления сенатор выбрал не «патриотичные» Гавайи или Пуэрто-Рико, а Мексику, стену на границе с которой он активно лоббировал в конгрессе. И, наконец, иронично, что Круз всего несколько месяцев назад критиковал демократов в Калифорнии за то, что они якобы поставили электросети штата на грань коллапса. Хотя сам он ничего не сделал для того, чтобы предотвратить катастрофу в родном Техасе.

Chengyue Lao/Global Look Press

Всё это вполне может порушить политическую карьеру сенатора, который до сих пор претендовал на лидерские позиции в Республиканской партии. В 2016 году он был главным конкурентом Трампа на праймериз, а после избрания миллиардера президентом присоединился к числу его верных сторонников.

После штурма Капитолия сторонниками Трампа позиции экс-президента ослабли: его действия раскритиковал даже лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл. Однако его политика остаётся популярной среди республиканского электората. Поэтому ряд экспертов предположили, что Тед Круз может заменить Трампа в качестве главного кандидата на выборах 2024 года и неформального лидера партии.

В 2018 году Круз переизбрался на второй сенаторский срок с минимальным отрывом от конкурента-демократа Бето О’Рурка. В 2022 году его ждут очередные выборы, и соперники обязательно припомнят ему неудавшиеся мексиканские каникулы. Если Круз проиграет выборы, о победе на праймериз республиканцев в 2024 году ему можно забыть.

Между тем рейтинги Дональда Трампа в рядах республиканцев растут. Последний опрос, проведённый после оправдания бывшего президента на суде в сенате, показал , что 59% электората Республиканской партии хотят, чтобы он продолжил играть важную роль в политике. Это на 18% больше, чем 6 января. На втором месте по популярности находится бывший вице-президент Майк Пенс с 12% положительных отзывов респондентов.

Не исключено, что руководство партии всё же решит задвинуть на второй план Трампа, который к тому же лишился своего главного инструмента влияния — аккаунта в Twitter. Но в преемники ему уже точно не выберут Теда Круза, который уступил звание фаворита Майку Пенсу и экс-госсекретарю Майку Помпео. Последний прямо не заявлял о президентских амбициях, но о подобных планах свидетельствуют источники в его окружении.